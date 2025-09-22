В Московской области медианная зарплата превысила 78 тысяч рублей

Во втором квартале 2025 года медианная зарплата в России показала серьезный рост, достигнув уровня, позволяющего в среднем приобрести 2,6 фиксированных потребительских набора товаров и услуг. Аналитики РИА Новости в своем исследовании отмечают, что медианный показатель дает более точную оценку реальных доходов граждан, так как половина работников получает меньше этой суммы, а половина — больше.

В Московской области медианная зарплата во втором квартале составила 78 733 рубля. Это выше среднероссийского уровня на 20%. На эти средства в регионе можно приобрести 2,7 стандартных потребительских набора, что обеспечило области 18-е место в общероссийском рейтинге.

По России в целом сохраняется значительный разрыв между регионами. Лидерами рейтинга стали северные территории. В Ямало-Ненецком автономном округе медианный доход в 5,1 раза превышает стоимость фиксированного набора, в Чукотском округе — в 4,3 раза, в Ненецком и Магаданской области — примерно в 4 раза. Замыкает пятерку лидеров Ханты-Мансийский автономный округ с результатом 3,8. Также в десятку вошли Сахалин, Якутия, Мурманская область, Москва и Иркутская область.

На противоположном полюсе оказались южные и кавказские республики. В Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и ряде других регионов медианный доход не дотягивает и до двух фиксированных наборов. В среднем разрыв между лидерами и замыкающими список регионами превышает 2,8 раза.

