Цены на студии в столице выросли на фоне возможного введения запрета на их продажу

Стоимость студий в столичных новостройках подскочили примерно на миллион рублей всего за месяц в связи с обсуждаемым запретом на продажу жилья площадью менее 28 кв. м. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что с учетом новой ставки по ипотеке платить за подобную недвижимость в жилом комплексе среднего уровня придется по 120 тыс. рублей ежемесячно, если брать ипотеку на 20 лет.

Уточняется, что изначально застройщиками была поднята стоимость на 100–400 тыс. рублей, однако рост не остановился. На сегодняшний день самые недорогие предложения находятся в Зеленограде, где студию площадью примерно 20 кв. м можно приобрести почти за 4,5 млн рублей.

Добавляется, что в Новой Москве их стоимость составляет около 7–12 млн за студию площадью 20–25 кв. м. Кроме того, конечная стоимость может меняться в зависимости от условий ипотеки: так, больше остальных станут платить те, кто берет ее на льготных условиях.

По мнению экспертов, удешевления подобной недвижимости в ближайшее время ожидать не следует.