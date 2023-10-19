Цены на туры из России в Египет рухнули почти на 30% из-за войны в Израиле

Средняя стоимость туров в Египет за последнюю неделю опустилась на 25-31%. Об тенденции к снижению ценника рассказали в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».

По подсчетам аналитиков туристической отрасли, спрос на путевки в Египет также показал снижение в целом на 4%. Причина тому вполне объяснима, поясняют туроператоры: происходящее связанно непосредственно с военным противостоянием в соседнем Израиле.

«Объем продаж на путешествия в Египет сократился примерно на 4% относительно предшествующих двух недель, а стоимость большей части предложений упала в среднем на 25-31%. Падение спроса и цен на путешествия в Египет началось еще 11 октября и продлилось до 17 октября», — пишет РИА со ссылкой на исследование компании.

Правда, как отмечается в исследовании, по состоянию на 18 октября показатели немного стабилизировались.