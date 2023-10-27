Цены на водку в России могут подскочить с 1 января 2024 года на 7,5%

Как пишут «Ведомости», с инициативой повысить цену на спиртное крепостью свыше 28 градусов с начала 2024 года на 7,5% предложил Минфин.

Как приводится в письме замминистра финансов Алексея Сазанова на имя главы Минфина Антона Силуанова, указанная мера давно назрела и обусловлена обновленными потребностями рынка. А именно: темпом инфляции, что по итогам уходящего года составит указанные проценты.

«МРЦ на алкогольную продукцию крепостью выше 28 градусов целесообразно повысить на 7,5%. В этом случае измененная стоимость крепкого алкоголя будет соответствовать реальной конъюнктуре рынка», — указано в документе, который цитируют «Ведомости».

Если документ будет согласован с кабмином, то предлагаемые поправки к закону об обороте алкогольной продукции в РФ вступят в силу уже с 1 января 2024 года.