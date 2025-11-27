Цифровизация против очередей: рестораны Москвы делают ставку на приложения и терминалы самообслуживания

Ключевым драйвером роста для московского ресторанного бизнеса становится повсеместная цифровизация. Заведения активно внедряют мобильные приложения и терминалы самообслуживания, стремясь привлечь все более требовательную аудиторию. Современные гости уже привыкли формировать заказы через цифровые каналы, и игнорирование этого тренда грозит ресторанам потерей конкурентоспособности и вытеснением с рынка. По словам основателя сети ресторанов «Теремок» Михаила Гончарова, сегодня от 15% до 30% всех заказов в ресторанах поступает через кассы самообслуживания, и этот показатель продолжает планомерно увеличиваться. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что цифровые решения не только сокращают очереди, но и создают новую потребительскую модель. Возможность спокойно изучить меню без давления со стороны очереди или официанта позволяет гостям делать более обдуманный и часто более объемный выбор, что в итоге положительно сказывается на размере среднего чека.

По мнению ресторатора, следующим логическим шагом в развитии сервиса станет интеграция ресторанных приложений в крупные цифровые экосистемы. Ожидается, что в скором времени заказать еду можно будет, не покидая популярных супераппов, по аналогии с практикой, успешно работающей в Китае. Такая модель, когда в программе вроде WeChat открывается встроенное приложение конкретного заведения, обеспечивает максимальное удобство для пользователя и открывает новые каналы привлечения клиентов.

Он резюмировал, что технологии трансформируются из вспомогательного инструмента в значимую часть конкурентного преимущества. Они не просто дополняют, а качественно меняют традиционный сервис, помогая посетителю ускорить выбор и минимизировать ошибки, связанные с человеческим фактором. Для ресторанов это означает не только рост операционной эффективности, но и возможность выстроить более тесное и персонализированное взаимодействие с гостем.

