Цифровизация в разы ускорила легализацию гостевых домов в России

Процесс легализации гостевых домов в России переживает настоящее цифровое ускорение. Недавние технические сложности, тормозившие регистрацию, уходят в прошлое благодаря масштабной оцифровке данных в федеральном реестре. Как рассказала председатель крымской Ассоциации гостевых домов Александра Портнова, раньше владельцев подводили досадные формальности. Об этом сообщает «Крым 24».

По ее словам, одной из главных причин задержек было отсутствие в документах номера СНИЛС на само строение — такая, казалось бы, мелкая техническая ошибка могла надолго остановить всю процедуру. Однако после анализа всех обработанных жалоб и замечаний реестр был серьезно модернизирован, что позволило перевести внесение данных в быстрый цифровой формат.

Портнова отметила, что сейчас в реестре фиксируется 503 объекта, а скорость внесения одного гостевого дома в систему сократилась до получаса, тогда как еще недавно этот процесс мог занимать недели.

По ее мнению, цифровизация решает сразу несколько проблем. Она не только убирает бюрократические барьеры, экономя время и нервы предпринимателей, но и повышает общую эффективность учета в туристической сфере. Более 500 уже легализованных крымских гостевых домов — лишь первая волна. Ускорение процедуры открывает путь для тысяч других объектов по всей стране, стремящихся работать легально и повышать качество сервиса для своих гостей.

Ранее сообщалось, что четверть всех гостевых домов России находится в Крыму.