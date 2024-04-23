Цифровой промышленный коворкинг в «Есипово» практически полностью заполнен

Цифровой промышленный коворкинг, который открыт на территории индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске, практически полностью заполнен. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект в формате «Подмосковье индастриал» реализует крупнейший в регионе застройщик коммерческой недвижимости — холдинг «Строительный Альянс». В Солнечногорске введены в эксплуатацию уже три очереди проекта. Разрешение на строительство четвертой было выдано в феврале, но уже более половины площадей забронированы.

«Всего же на территории индустриального парка «Есипово» планируется реализовать пять очередей промышленного коворкинга общей площадью более 250 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается более чем в 10 миллиардов рублей», - рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Резидентам достаточно выбрать подходящее помещение, установить оборудование и начать производство. В каждом боксе комплекса обустроен офис и есть все необходимые коммуникации. Кроме того, на территории открыто кафе и доступна зарядка для электрокаров. В планах — построить автомойку и коворкинг-центр.