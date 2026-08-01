«Организм уже не тот». Гериатр назвала четыре главных признака старения

Гериатр Ткачева: снижение функций органов — признак старения

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]

Снижение функций органов и систем, снижение скорости передвижения, а также ухудшение когнитивных способностей и сенсорного восприятия являются главными признаками старения, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Очевидные признаки старения — это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха», — сказала эксперт.

Ранее гериатр Ткачева сообщила, что правильный образ жизни — основа долголетия.

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