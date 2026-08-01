«Организм уже не тот». Гериатр назвала четыре главных признака старения
Гериатр Ткачева: снижение функций органов — признак старения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина]
Снижение функций органов и систем, снижение скорости передвижения, а также ухудшение когнитивных способностей и сенсорного восприятия являются главными признаками старения, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
«Очевидные признаки старения — это снижение функций разных органов и систем, замедление скорости ходьбы, когнитивные и сенсорные нарушения, а также нарушения зрения и слуха», — сказала эксперт.
Ранее гериатр Ткачева сообщила, что правильный образ жизни — основа долголетия.