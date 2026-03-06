Цифровые рубли не отменят пенсию в рублях: депутат Нилов развеял главный страх пенсионеров

ДепВ России не планируется принудительный и полный переход на получение пенсионных выплат исключительно в цифровых рублях. Эта форма расчетов рассматривается лишь как одна из дополнительных опций для граждан. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Пока идет эксперимент, пока все это только нарабатывается, надо смотреть, как это будет. Это некая альтернативная валюта. Но все это пока еще находится в таком режиме, в режиме старта, можно сказать. Никакого массового использования, тем более массового перехода и какого-либо навязывания этого нет и быть не должно», - сказал он.

Депутат напомнил, что у россиян всегда есть выбор: получать деньги на банковскую карту, пользоваться услугами почтальонов или обратиться к новым цифровым технологиям. Он акцентировал внимание на том, что никакого жесткого регулирования и тем более «обязаловки» в этом вопросе не допустят.

«Мы должны с уважением относиться к позициям наших граждан, тем более уже пенсионного возраста, к их цифровой грамотности, к их привычкам, к имеющимся стереотипам», — подчеркнул депутат.

Ярослав Нилов добавил, что в целом положительно смотрит на внедрение современных технологий, однако ключевым приоритетом остается уважение к выбору и потребностям людей старшего поколения.

Ранее ЦБ заявил о низком интересе молодежи к программе долгосрочных сбережений.