Цикл бизнес-визитов на предприятия региона стартует в Подмосковье

Предприниматели Подмосковья в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» смогут посетить предприятия региона в рамках цикла бизнес-визитов. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что в рамках данного проекта предприниматели смогут посетить одно из восьми предприятий, где познакомятся с компанией, ее владельцем, с целью обмена опытом. Также на отдельных площадках можно будет принять участие в мастер-классах и дегустациях.

Первой площадкой для посещения на следующей неделе выступит КФК «Екатерининские сады» в городском округе Коломна. Здесь проводится историческая реконструкция садов XVIII века. Затем предприниматели смогут посетить производителя детской одежды для самых маленьких — компанию «Трия» из Ивантеевки.

Также участники смогут познакомиться с компанией Babbo Family Cafe (Химки), Жостовской фабрикой в Мытищах, производством кухонной мебели Mebelideya в Воскресенске, сыроварней «Тивьерские луга» в Мытищах, Федоскинской фабрикой миниатюрной живописи в Мытищах и ООО «Хитбокс» из Щелково.