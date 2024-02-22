ЦРПТ: цены на молочную продукцию в РФ остались стабильными в 2023 году

Российские цены на молочную продукцию в 4-м квартале прошлого года сохранили стабильность по сравнению с тем же кварталом в 2022-м году. Больше всего в стране подешевело сухое молоко и сухие сливки, заявили представители ЦРПТ, передает информационное агентство РИА Новости .

В центре заявили, что цены в прошлом году сохранили стабильность. Согласно данным системы маркировки, стоимость сметаны на российских прилавках сохранилась на прежнем уровне. То же самое касается и йогурта, сгущенки, сливок и простокваши.

Небольшое увеличение цен было зафиксировано на ряженку, кефир, пастеризованное молоко и ультрапастеризованное молоко. Наибольшее падение цен, в свою очередь, было замечено за сухим молоком и сливками (почти на 10%). Специалисты также отметили снижение стоимости весового сыра (5%).

Спрос на молочную продукцию в стране также стабильно растет, сообщают эксперты. Они сообщили, что продажи такой продукции во 2м- полугодии 2023-го превысили показатели 1-го на 5%. Был также замечен рост дистанционных продаж (более 30%) во 2-м полугодии прошлого года в сравнении с 1-м.