Из +21 в снег за неделю: Шерегеш засыпало первым снегом — на горнолыжном курорте настоящая зима

Курорт Шерегеш встретил утро среды, 7 октября, снегопадом — первым в этом сезоне. Белое покрытие легло на склоны, крыши и другие территории, что зафиксировали камеры наблюдения. Осадки пришли вместе с похолоданием, о котором ранее предупреждали синоптики, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно данным Кемеровского ЦГМС, в течение дня в регионе пройдут дождь и мокрый снег. Днем столбики термометров покажут от плюс четырех до плюс девяти градусов, ночью — от нуля до плюс пяти. В отдельных местах не исключены гололедные явления, а юго-западный ветер может разгоняться до 22 метров в секунду.

По данным издания, контраст с началом месяца оказался разительным. Еще в четверг, 1 октября, дневная температура в Кузбассе местами доходила до плюс 21 градуса. Теперь же в регионе воцарилась погода с осадками и температурами, больше похожими на позднюю осень.

Согласно данным онлайн-трансляций с горнолыжного курорта, снег продолжает идти, ложась на землю небольшими хлопьями.

Ранее синоптик Позднякова сообщила, что отрицательных температур в Москве в ближайшее время пока не ожидается.