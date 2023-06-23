Турецкая компания запланировала через два года начать выпуск своих беспилотников на Украине

Строительные работы на дочернем предприятии Baykar, которое расположено на украинской территории, идут по плану.

Об этом заявил генеральный директор Baykar Халук Байрактар. По его утверждению, уже в июле готовящаяся производственная площадка должна быть электрифицирована.

«Идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», - охарактеризовал он подготовительные работы.

Его слова привела турецкая газета Yeni Akit. О строительстве такого завода на Украине было объявлено еще в августе 2022 года. Украинские дипломаты утверждали, что предприятие сможет приступить к выпуску продукции еще в 2023 году, но позже были вынуждены признать, что идущие боевые действия вносят свои значительные коррективы.