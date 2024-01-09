Турецкий импорт: как повлияет он на стоимость российских яиц?

В нашей стране начали действовать тарифные льготы на ввоз куриных яиц для розничной торговли и производства пищевой продукции. Ряд регионов РФ отмечали снижение цен на яйца у в связи с поступлением партии продуктов данной категории из Турции. По словам экономиста Дмитрия Потапенко, рассчитывать на глобальное удешевление яиц из-за открытия импорта не следует. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что объема импорта будет мало для реальных изменений в ценообразовании.

По мнению эксперта, для реального сокращения стоимости яиц следует наладить собственное производство, в первую очередь производство отечественного оборудования для птицефабрик.

Он добавил, что рост производства и удешевление яиц может произойти только при сокращении всей производственной цепочки, очень зависящейот импортных комплектующих, налогов, неналоговых платежей и таможенных пошлин.