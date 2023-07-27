Турецкий Центробанк озвучил ожидаемую по итогам года инфляцию

Она составит 58%. Это стало неприятным сюрпризом для многих финансистов и аналитиков.

Власти Турции в последние месяцы рапортуют, что им удалось снизить рост цен до уровня почти в 38% в среднегодовом выражении. Это стало самым низким показателем за этот и прошедший год. Тот же Центробанк ранее заявил, что к концу года инфляционные ожидания упадут до уровня в 22,3%.

«Инфляция в краткосрочной перспективе будет временно показывать рост под влиянием внешних и внутренних факторов», - предупредил теперь Хафизе Гае Эркан, руководитель Центробанка Турции, во время телеэфира на канале TRT.

Итоговая ожидаемая цифра инфляции по итогам 2023 года должна составить 58%. А уже к концу следующего года она ожидается на уровне в 33%.