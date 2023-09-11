Турция ужесточит контроль за недвижимостью иностранцев на своей территории

Очень часто она используется не по назначению, и это причиняет заметный ущерб гостиницам. Турецкие власти разработают законопроект, который устранит бесконтрольность за сдачей жилья в аренду подданными других государств.

Об этом заявил Каан Кавалоглу, глава совета директоров Ассоциации отельеров и управляющих туристическими объектами Средиземноморья. Он указал, что сплошь и рядом те квартиры, которые приобретаются иностранцами, затем сдаются в аренду вопреки изначальным заявлениям.

«Особенно это характерно для районов Аланья и Коньяалты. Это наносит большой ущерб деятельности гостиниц», - указал он.

Его слова привела газете Hürriyet. Лидерами по приобретению жилья в Турции среди граждан других стран являются россияне, немцы и украинцы. Они и будут ограничиваться в первую очередь новыми правилами. Власти будут проверять, как используется та недвижимость, которая была куплена в Турции, и не противоречит ли это местным интересам.