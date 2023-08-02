Турция впервые вошла в российскую пятерку самых дорогих направлений для отдыха

Ранее эта страна ставилась бюджетностью пребывания на ее курортах. Сейчас же все резко изменилось.

На первом месте в ТОП-5 по стоимости отпуска находятся Мальдивы. Десять дней отдохнуть в этой стране вдвоем будет стоить порядка 390 тысяч рублей. За ними следует Куба со средней стоимостью тура в 238 тысяч рублей. На третьем месте Шри-Ланка с результатом в 213 тысяч рублей. Турция с показателем в 183 тысячи рублей попала на четвертое место.

«Такого не было за всю историю туризма», - подчеркнула Майя Ломидзе, директор Ассоциации туроператоров России.

Ее слова привело ТАСС. По утверждению Ломидзе, изменившаяся ценовая политика турецких курортов оттолкнула большую часть россиян. Ситуацию не спасает даже появление так называемых «горящих» туров.