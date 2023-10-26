Тысячный лифт выпустит Серпуховский лифтостроительный завод к концу текущего года

К концу этого года Серпуховский лифтостроительный завод (СЛЗ) намерен выпустить первую тысячу лифтов, а уже в следующем году предприятие планирует выпустить три с половиной тысячи лифтов. Об этом заявили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что сегодня завод, возобновивший свою работу в 2022 году, активно развивается, решая задачи импортозамещения. В числе приоритетов компании — полная локализация ее продукции. Также СЛЗ рассчитывает стать первым в стране заводом, на территории которого будет освоено производство всех комплектующих и агрегатов лифта.

«Производственные площади позволяют добиться 100-процентной локализации. На эти цели в инвестиционном плане компании предусмотрены специальные направления, которые утверждены акционерами», — отметил представитель акционеров ООО «Серпуховский лифтостроительный завод» Леонид Черноног.

Компания намерена вывести на рынок новые модели пассажирских лифтов (как стандартные, так и под индивидуальные требования заказчика), а также высокоскоростных лифтов для небоскребов. Одно из основных направлений предприятия — производство подъемников для госпрограмм и фондов капремонта.

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