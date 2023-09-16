У членов совета управляющих Европейского центробанка отобрали телефоны перед заседаниемУ членов совета управляющих Европ

Глава Европейского центробанка Кристин Лагард из-за опасения утечек информации потребовала изъять личные мобильные телефоны более чем у 25 членов соета управляющих перед началом заседания. Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что на данном заседании была объявлена вице-президент Бундесбанка Клаудия Бух.

Уточняется, что после процесса одобрения кандидата телефоны были возвращены владельцам.

Поясняется, что опасения Лагард связаны с тем, что информация о назначении главы наблюдательного совета Андреа Энрии пять лет назад появилась в СМИ ранее официального представления.