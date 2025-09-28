Кому повысят пенсию на 10 тысяч с 1 октября? Названы три категории россиян, которых ждет солидная прибавка
Сенатор Косихина: пенсии сотрудников силовых ведомств повысят до конца года
Фото: [istockphoto.com/Oleg Elkov]
Сенатор Наталия Косихина проинформировала о предстоящем осеннем повышении пенсионных выплат для отдельных категорий российских граждан.
В соответствии с плановой индексацией, с 1 октября 2025 года будет увеличен размер пенсий для бывших военнослужащих и сотрудников ряда силовых структур.
Как пояснила член комитета Совета Федерации по социальной политике, основанием для пересчета выплат служит повышение на 7,6% окладов по воинским должностям и званиям для действующего состава соответствующих ведомств. Данная мера затронет пенсионеров из числа служащих МВД, Росгвардии, ФСИН, Федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также начальствующего состава фельдъегерской связи, поскольку алгоритм расчета их пенсий напрямую зависит от размеров действующих окладов.
Отдельно Косихина отметила, что с начала октября также увеличатся выплаты для граждан, достигших 80-летнего возраста в сентябре. Их пенсия будет дополнена фиксированной прибавкой в размере 10 221 рубля 70 копеек. Законодатель заверила, что все необходимые финансовые средства для реализации данных мер в федеральном бюджете уже зарезервированы.
Ранее сообщалось о том, что скачок МРОТ до 27 тысяч рублей затронет все социальные выплаты.