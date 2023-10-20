У половины купленной Израилем нефти скрыты данные об ее производителе

Всего в прошлом году на территорию Израиля было поставлено нефти на сумму в 9,8 миллиарда долларов. Отследить, кто же поставил «черное золото», удалось только для меньшей части данных поставок. Аналитика была проведена изданием РИА Новости.

Оказалось, что крупнейшим поставщиком для израильтян стал Азербайджан, он продал им нефти на 1,7 миллиарда. За ним следует Бразилия с поставками на 1,1 миллиард. Далее по убыванию идут Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты и Нигерия. Все вместе они поставили Израилю нефти на 4,4 миллиарда долларов.

На остальную нефть нет никаких данных. Но ряд импортеров нефти, по их утверждению, в прошлом году не отправляли это сырье в Израиль. Получается, что туда могли совершать поставки только Иран, Россия и Венесуэла, которые также не раскрывают данные о своем экспорте. Выходит, что израильтяне нарушают западное эмбарго, которое установлено на продукцию из этих государств.