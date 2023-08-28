УАЗ собирается наладить сборку автомобилей в Узбекистане

В качестве производственной площадки рассматривается технопарк «Чирчик». Представители завода запросили и уже получили всю необходимую документацию о технологических возможностях технопарка.

«Чирчик» был открыт в 2022 году при участии татарстанского технополиса «Химград». Он планировался как площадка для иностранных производств.

На данный момент УАЗ выпускает микроавтобус СГР, а также внедорожники «Патриот», «Пикап» и «Хантер». Компания планирует запустить в Узбекистане всю линейку брендов.