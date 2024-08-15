Уборка пшеницы и ржи продолжается в Подмосковье

Уборка озимых зерновых культур продолжается в Подмосковье. Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, работы ведутся в трех десятках округов региона.

На данный момент урожай зерновых и зернобобовых собрали с площади более 47 тысяч гектаров. Это почти на 16 тысяч гектаров больше, чем годом ранее.

Сейчас убрано почти 39 тысяч гектаров под озимыми культурами, намолочено свыше 142 тысяч тонн озимой пшеницы. Средняя урожайность составляет 37 центнеров на гектар. Также с 0,3 тысячи гектаров собрано 0,6 тысячи тонн озимой ржи при урожайности 20 центнеров на гектар.

Лидерами в этой работе являются Зарайск, Серебряные Пруды и Луховицы, где собрано 57,7 тысячи тонн, 30,4 тысячи тонн и 21,8 тысячи тонн урожая соответственно.