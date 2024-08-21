Уборка урожая ячменя близится к завершению в Подмосковье

Уборка урожая ячменя близится к завершению в муниципалитетах Подмосковья, рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. На сегодня работы провели уже на 80% полей.

В этом году ячмень в области высадили почти на 24 тысячах гектаров. Наибольшие площади заняты этой культурой в Серебряных Прудах, Можайске, Кашире, Зарайске и Коломне.

По валовому сбору сейчас в числе лидеров Зарайск, Серебряные Пруды, Коломна и Луховицы. В целом в сельхозпредприятиях региона намолочено более пятнадцати тысяч тонн ячменя. Урожайность составляет 30,9 центнера на гектар.

Ранее в области стартовала уборка урожая гороха. Работы провели уже более чем на семи тысячах гектаров.