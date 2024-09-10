Участник программы «Время героев» посетил Коломенский завод

Участник образовательной программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил Коломенский завод Трансмашхолдинга, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии производят пассажирские тепловозы и электровозы постоянного тока. Это один из наиболее крупных в стране заводов транспортного машиностроения.

За десять лет работы предприятие выпустило четыре сотни локомотивов и четыре тысячи дизелей широкого назначения. В планах завода — увеличение мощности.