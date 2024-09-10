Участник программы «Время героев» посетил Коломенский завод
Фото: [Мининвест МО]
Участник образовательной программы «Время героев» майор Кирилл Лосунчуков посетил Коломенский завод Трансмашхолдинга, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На предприятии производят пассажирские тепловозы и электровозы постоянного тока. Это один из наиболее крупных в стране заводов транспортного машиностроения.
За десять лет работы предприятие выпустило четыре сотни локомотивов и четыре тысячи дизелей широкого назначения. В планах завода — увеличение мощности.
«Было интересно посетить такое крупное предприятие с более полуторавековой историей», - отметил Лосунчуков.