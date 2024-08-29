Участник программы «Время героев» посетил производство брони в Подмосковье в рамках своей стажировки

Герой специальной военной операции майор Кирилл Лосунчуков посетил еще одно предприятие в рамках своей стажировки в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В этот раз мужчина побывал в «Центре высокопрочных материалов «Армированные композиты», где выпускают средства индивидуальной и коллективной бронезащиты из композитных материалов. В рамках визита майор познакомился с работой предприятия, его продукцией, а также пообщался с сотрудниками.

Сегодня на предприятии, работающем в Сергиево-Посадском городском округе, выпускают защитные шлемы и комплекты, бронежилеты, бронещиты, штурмовые трапы, защитные комплекты для военной техники, а также гражданскую продукцию — средства индивидуальной и коллективной бронезащиты. Коллектив предприятия трижды удостоен Премии Правительства РФ.

«Это очень серьезное и впечатляющее производство, выпускающее критически важную для страны продукцию, находящую применение как в секторе ОПК, так и в гражданском сегменте. Благодарю сотрудников предприятия за эффективную работу такого масштабного производства и высокое качество его продукции — средств индивидуальной бронезащиты, которые защищают наших бойцов», — отметил майор Лосунчуков.

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