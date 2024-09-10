Участок трассы Р-22 «Каспий» в Серебряных Прудах станет четырехполосным

К концу следующего года участок трассы Р-22 «Каспий» в Подмосковье станет четырехполосным. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

Работы проведут на шестнадцати километрах дороги в Серебряных Прудах — с 169-го по 185-й километр.

Сейчас на участке устраивают земляное полотно, систему водоотвода и слои дорожной одежды. Здесь также установят ограждение, чтобы автомобили не выезжали на полосу встречного движения.

Проведение работ позволит повысить пропускную способность на участке, интенсивность движения на котором составляет более десяти тысяч автомобилей в сутки.