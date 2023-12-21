Ученые из РАН рассказали о сработавшей на Россию «ловушке большой страны»

РФ относительно безболезненно перенесла удар по ограничению продажи углеводородов на мировом рынке. На нее это не повлияло всерьез из-за так называемой ловушки большой страны. Если какое-то государство выступает одним из ведущих игроков в сфере сбыта определенного ресурса, то по закону рынка ограничение продажи этого товара неминуемо ведет к повышению цен на него. Данная страна продает меньше продукции, но получает за нее большие деньги. Тем самым она компенсирует свои потери от торговли поднявшейся стоимостью.

Эту точку зрения высказали эксперты из Российской академии наук, и их мнение привели в своей статье «Известия». В качестве примера сотрудники РАН указали российскую нефть. Несмотря на все ограничения, российские нефтяники получили в октябре этого года доход в 11,3 миллиарда долларов, что стало наивысшей суммой за последние полтора года. Эта сумма превышает любую другую, полученную за месяц продаж до специальной операции.