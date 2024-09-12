Ученый из Подмосковья выиграл стипендию президента РФ для обучения в Китайской Народной Республике

Подмосковные ученые получили президентскую стипендию и финансирование стартапа. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, младший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН (ИТЭБ РАН) в Пущино Никита Чукавин выиграл стипендию Президента Российской Федерации для обучения в Китайской Народной Республике.

Известно, что мужчина занимается разработкой нового препарата для топической терапии псориаза. Полученная президентская стипендия позволит ему в течение полугода проходить обучение на базе Школы инженерии и прикладных наук Нанкинского университета, где под руководством профессора Хуэй Вэй, он продолжит свою работу по синтезу и исследованию биологически активных наноматериалов для целей тераностики и ядерной медицины.

А его коллега, Никита Пивоваров, старший лаборант исследователь Лаборатории тераностики и ядерной медицины ИТЭБ РАН и магистрант Биотехнологического факультета МГУ, стал победителем конкурса студенческих стартапов, получив один миллион рублей на реализацию своего проекта. Суть проекта в том, что молодой ученый будет разрабатывать новый тип гемостатической губки, обладающей антибактерильным эффектом и регенерирующими свойствами.