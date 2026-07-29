«Удар по кошельку». Килограмм арбуза стоит 66 рублей, а дыни — 151: что будет в августе?

Средние розничные цены на бахчевые культуры в России существенно выросли. Так, стоимость арбуза за неделю с 13 по 19 июля достигла 66,4 рубля за килограмм, а дыни — 151,5 рубля за килограмм.

В годовом сопоставлении эти показатели увеличились на 39% и 42% соответственно, сообщают «Известия».

В Минсельхозе пояснили, что сейчас на прилавках присутствуют как ранняя продукция отечественных хозяйств, так и импортные поставки. Основной объем бахчевых, по словам представителей ведомства, ожидается в августе. Данные о динамике цен и сроках поступления урожая приводятся в официальном сообщении министерства.

Ранее сообщалось о том, что россияне все чаще выбирают дачу для отдыха, а не огорода.