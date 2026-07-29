«Сладкий хаос отменяется». Росстандарт ввел жесткие нормы для глазированных сырков

В электронной базе Росстандарта, как сообщает РИА Новости , опубликован новый национальный стандарт, регламентирующий качество глазированных творожных сырков. Документ вступает в законную силу с 1 января 2028 года, при этом ведомство разрешает производителям использовать его на добровольной основе уже сейчас.

Согласно утвержденным требованиям, глазурное покрытие должно распределяться по поверхности продукта равномерно. Допускается как глянцевая, так и матовая фактура, однако не допускается прилипание к упаковке или образование крошки. Для замороженных сырков после разморозки, как отмечается в материале, нормативом предусмотрено наличие влажных капель на глазури.

Помимо внешнего вида, документ детально прописывает органолептические и физико-химические показатели. Творожная основа должна отличаться однородностью и умеренной плотностью. Содержание жира устанавливается в диапазоне от 5% до 26%, а предельная доля сахара не должна превышать 32%. По информации профильного ведомства, продукт не может иметь посторонних привкусов или запахов. Базовый состав ингредиентов ограничен творогом, сливочным маслом, пастеризованными сливками и сахаром.

В качестве разрешенных добавок стандарт называет ваниль, какао-продукты, корицу, сухофрукты (изюм, курага, чернослив), цукаты, различные виды орехов и арахис, стружку кокосовую и шоколадную, а также семена подсолнечника и иные компоненты — следует из текста опубликованного документа.

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