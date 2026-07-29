Из кишечника бангладешского рыбака извлекли живого 65-сантиметрового угря

В Бангладеш врачи провели уникальную операцию, в ходе которой из кишечника 55-летнего мужчины извлекли живого угря длиной 65 сантиметров. Согласно отчету в International Journal of Surgery Case Reports, рыба попала в организм пациента через анус и повредила стенку сигмовидной кишки.

Пациент поступил в клинику в тяжелом состоянии с выраженным болевым синдромом. Мужчина рассказал, что инцидент случился во время ловли рыбы: по его словам, угорь прорвал одежду, проник в анус и продвинулся до прямой кишки. Активные движения рыбы внутри тела стали причиной травмы кишечника. Рентгеновское исследование показало, что угорь перфорировал сигмовидную кишку, оставив отверстие около 5 см в диаметре.

Хирурги провели экстренное вмешательство, в ходе которого извлекли живую рыбу, продолжавшую извиваться. Впоследствии медики наложили колостому для обеспечения заживления кишечника. Несмотря на серьезность повреждения, восстановление пациента прошло быстро: уже через четверо суток после вмешательства он покинул стационар в удовлетворительном состоянии.

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