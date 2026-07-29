«Он уже старик, но ответит за преступление». 64-летнего сахалинца судят за убийство, совершенное 25 лет назад

В Сахалинской области завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 64-летнего мужчины из города Холмска. Ему инкриминируют убийство, совершенное четверть века назад, и в ближайшее время дело будет рассмотрено в судебном порядке. Об этом сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 19 августа 2001 года. Фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вместе с неустановленным соучастником двигался по улице Советской. По пути они встретили женщину, которая пожаловалась на ссору с сожителем и указала на него, находящегося неподалеку.

Мужчины решили вступиться за нее и нанесли обидчику побои. Потерпевший попытался убежать, однако злоумышленники настигли его и продолжили избиение. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, подозреваемые перенесли тело в пустующее строение. Там он впоследствии скончался.

«Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Уголовное преследование второго участника происшествия, личность которого пока не установлена, выделено в отдельное производство.

Ранее сообщалось о том, что женщина погибла на воде в Холмском районе Сахалинской области.