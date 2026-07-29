«Угрозы их жизни нет». Что случилось в Рязанской области после атаки дронов ВСУ?
Губернатор Малков: шесть человек госпитализированы после атаки ВСУ
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В Рязанской области госпитализированы шесть человек, пострадавших в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Павел Малков.
«На текущий момент госпитализированы шесть человек. Угрозы их жизни нет, медики оказывают необходимую помощь», — написал он.
Напомним, утром 27 июля в ходе массированного налета дронов на регион на территории одного из предприятий Рязанской области вспыхнул пожар.
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