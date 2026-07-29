«Лечиться по-русски». Каждый третий пациент прерывает курс ради экономии: чем это грозит?

Согласно данным опроса, проведенного страховым брокером Mains, с которыми ознакомилась «Газета» , большинство пациентов придерживаются врачебных рекомендаций лишь частично. В качестве основных причин такого поведения называются экономия средств и скептическое отношение к выписанным препаратам.

В исследовании, которое охватило сотрудников ключевых секторов реальной экономики, приняли участие работники транспорта и логистики (24%), строительства и инфраструктуры (18%), промышленности и производства (18%), государственных организаций (14%), добывающей промышленности (13%), энергетики (10%) и железнодорожной отрасли (3%).

За минувший год как минимум один рецепт получил каждый третий респондент (33%). Из этой группы 41% получали предписания врача 2–3 раза за год, по 23% — один или 4–5 раз соответственно. Только 13% опрошенных посещали врача более пяти раз.

Выполняют все назначения врачей и покупают весь перечень лекарств лишь 33% пациентов. Остальные вынуждены экономить: 27% опрошенных приобретают только критические, с их точки зрения, медикаменты, 17% — выкупают лишь часть курса, а 12% часто и вовсе отказываются от лечения. Ключевым барьером для приобретения полного курса является цена — на это указали 32% респондентов. Около 20% не видят необходимости в некоторых препаратах, а 19% рассчитывают на самостоятельное выздоровление.

Финансовый фактор влияет и на продолжительность терапии: 33% участников опроса признались, что регулярно прерывают курс ради экономии, еще 32% делают это иногда. Получается, лишь каждый пятый пациент никогда не сокращал прописанное лечение.

«Когда пациенты начинают самостоятельно сокращать курс лечения или отказываться от части назначений, медицинское решение постепенно превращается в финансовое, — предупреждает совладелец страхового брокера Mains Павел Озеров. — По нашим данным, 45% пациентов оценивают доступность лечения как затрудненную: 29% испытывают финансовые сложности, 16% характеризуют лечение как очень дорогостоящее. Это тревожный сигнал, поскольку эффективность терапии во многом зависит от соблюдения рекомендаций врача. В результате попытка сэкономить сегодня может привести к более серьезным расходам на лечение в будущем».

Ранее эксперт Власов заявил, что электронный рецепт требует единых федеральных стандартов.