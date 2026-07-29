«Тихий красный флаг». Отказ от медосмотра и давление на пожилого собственника: кто под угрозой в сделках с жильем?

Исследование компании «Жилфонд» показало, что основными «красными флагами» при сделках с недвижимостью являются поведенческие, а не юридические факторы, сообщает РИА Новости .

Среди ключевых рисков — отказ продавца от медицинского освидетельствования при сомнениях в его дееспособности, признаки давления на пожилого собственника и упоминание перевода средств на «защищенные счета». Более двух третей риелторов также считают рискованным занижение цены объекта в договоре.

Как отметил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский, «покупатели обычно фокусируются на внешних признаках – низкой цене, доверенности или дефектах в истории квартиры. При этом гораздо чаще проблемы возникают там, где участников сделки пытаются торопить, скрывают информацию или предлагают отойти от стандартной процедуры оформления».

В то же время опрос показал, что профессионалы реже считают поводом для отказа от сделки продажу по доверенности или цену ниже рыночной на 20-30% — такие ситуации требуют дополнительной проверки, но не являются безусловным «стоп-сигналом».

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