«Однозначно стоит внимания». Что увидел ирландец в Чебоксарах и почему назвал город «особенной страной»?

Путешественник и блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, посетил Чебоксары. Своими впечатлениями он поделился в авторском блоге «В погоне за необычным», размещенном на платформе «Дзен».

В своем материале блогер обратил внимание на живописный рельеф столицы Чувашии и волжскую набережную с прогулочной зоной и речным портом, куда прибывают круизные суда из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода . Также он отметил качественную чувашскую кухню в местных ресторанах, а также общую атмосферу простора, благоустройства и внимания к деталям, которая царит в городе.

«Однозначно город стоит внимания путешественников по России. Вроде бы соседний регион, но ощущения — будто побывал в какой-то совершенно особенной, самобытной стране!» — описал свой опыт Тим.

Ранее тревел-блогер Тим рассказал, что жители Германии пьют «по расписанию».