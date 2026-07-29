«Это перебор». В Госдуме предложили отменить штрафы за списывание на ЕГЭ

Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова в интервью ТАСС заявила, что необходимо отменить административные штрафы за использование шпаргалок на Едином государственном экзамене. По ее мнению, удаление с экзаменационной процедуры и обнуление итоговых баллов являются достаточным наказанием за данное нарушение.

Поводом для обсуждения послужил случай в Вологодской области, где суд назначил 18-летней выпускнице штраф в размере 3 тысяч рублей за попытку воспользоваться шпаргалкой на экзамене по обществознанию.

«На мой взгляд, административное наказание в таких ситуациях нужно отменить. Один и тот же поступок не должен одновременно влечь за собой и аннулирование результата, и денежное взыскание. Тем более что выпускник наверняка осознал ошибку — и вряд ли попытается списать на пересдаче, так как риски слишком велики», — сказала депутат.

Скрозникова подчеркнула, что удаление с экзамена и потеря результатов — это уже серьезная мера воздействия. Парламентарий отметила, что суды, назначая штраф по части 4 статьи 19.30 КоАП РФ («Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации»), фактически подвергают выпускников двойной ответственности. При этом парламентарий добавила, что в ряде случаев прокуратура оспаривает подобные судебные решения, добиваясь их отмены ввиду малозначительности правонарушения. Она также обратила внимание, что в большинстве случаев штрафы, вероятнее всего, оплачивают родители, что считает излишним.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье выросли баллы ЕГЭ по профильной математике, физике, биологии и информатике.