«Клубы дыма над цехами». В Рязани вспыхнул пожар на предприятии из-за БПЛА — каковы последствия?
Губернатор Малков сообщил о возгорании на предприятии в Рязани после атаки БПЛА
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
На территории одного из предприятий Рязанской области вспыхнул пожар после удара беспилотников. Об этом в канале МАХ сообщил губернатор региона Павел Малков.
Инцидент произошел утром 27 июля в ходе массированного налета дронов на регион.
«В Рязани отражается массовая атака БПЛА, работает ПВО. Произошло возгорание на территории одного из предприятий», – говорится в сообщении.
Данные о пострадавших не приводятся.
На месте ЧП, как отмечается в материале, дежурят бригады экстренных служб – их работу координирует региональное управление МЧС. Сведений о характере повреждений и масштабах огня на данный момент не поступало.
Ранее депутат Журавлев заявил, что уничтожение европейских производств БПЛА предотвратит войну.