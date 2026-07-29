«Стакан воды за 500 рублей». Кафе обяжут давать бесплатный фильтр: что известно об инициативе?

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением закрепить за посетителями общепита право на бесплатную фильтрованную водопроводную воду. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС .

Парламентарий указывает, что сегодня многие заведения намеренно завышают стоимость обычной питьевой воды, создавая для клиентов дополнительные неудобства.

«Иногда клиенту не сообщается, что заведение принципиально продает только сверхдорогую воду премиальных марок, иногда официант настойчиво предлагает “попить хотя бы воды” в ожидании заказа, иногда предоставление заказа необоснованно затягивается в ожидании, когда клиент сам попросит хотя бы воды, которая потом окажется “золотой”», – говорится в тексте обращения.

Чтобы пресечь подобные случаи, вызывающие справедливое недовольство граждан, Делягин просит рассмотреть механизм, обязывающий рестораны и кафе подавать гостям бесплатно очищенную воду из городского водопровода.

По мнению автора инициативы, внедрение этой нормы на федеральном уровне повысит стандарты сервиса, снизит напряженность в общении с персоналом и в целом улучшит отношение потребителей к бизнесу. При этом он уточняет, что требование не должно распространяться на районы и населенные пункты, где качество водопроводной воды даже после фильтрации не отвечает санитарным нормам.

Ранее эксперт Бегюрджю посоветовал туристам фиксировать конфликты в ресторанах Турции.