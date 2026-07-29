«Героизм ценой шока». Дедушка закрыл внука от роя ос и попал в реанимацию: что известно о состоянии мужчины?

В Приморье врачи Владивостокской клинической больницы №2 спасли 64-летнего мужчину, который едва не стал жертвой анафилактического шока, защищая от ос своего малолетнего внука. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Мужчина гулял с восьмилетним внуком, когда они по неосторожности задели гнездо агрессивных насекомых. Чтобы защитить ребенка, пенсионер принял удар на себя, отвлекая разъяренный рой и давая мальчику время укрыться в автомобиле. В итоге пожилой мужчина получил множественные укусы. Он почти дошел до машины, но упал и потерял сознание.

«Скорая помощь доставила пациента в тяжелом состоянии – с критически низким давлением в состоянии анафилактического шока. Врачи экстренно начали интенсивную терапию. Состояние удалось стабилизировать», – сообщили в пресс-службе больницы на платформе «Макс».

В краевом министерстве здравоохранения уточнили, что в среду пострадавший был переведен из реанимации в профильное отделение. Лечение продолжается.

Ранее врач Щепеляев предупредил о риске появления аллергии на мясо из-за укуса клеща.