Уголь и зерно провалились, нефть держится: АСОП раскрыл шокирующую статистику января

Грузооборот морских портов России в январе 2026 года сократился на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 66,9 млн тонн. Соответствующая статистика опубликована на сайте Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Согласно отчету, перевалка сухогрузов снизилась наиболее существенно — минус 10,4% (31 млн тонн). В этой категории провал зафиксирован по всем ключевым позициям: уголь потерял 11,2% (13,6 млн тонн), зерно — 14,5% (3,4 млн тонн), контейнерные грузы — 10,9% (4,1 млн тонн). Черные металлы рухнули на 20,9% (1,7 млн тонн). Положительная динамика отмечена лишь у руды (+7%) и паромных грузов (+37,9%).

Оборот наливных грузов уменьшился на 3,8% (35,9 млн тонн). Основной вклад в падение внесли нефтепродукты — минус 10,9% (10,4 млн тонн). Сырая нефть, напротив, прибавила 1,4% (21,5 млн тонн), сжиженный природный газ — 1,2% (3,5 млн тонн).

Экспортные грузы потеряли 5,9% (54,2 млн тонн), импортные — 13,9% (3,1 млн тонн). Катастрофическое падение продемонстрировали транзитные перевозки: минус 26,8% (3,8 млн тонн). Единственным светлым пятном стал каботаж, выросший на 5% (5,8 млн тонн).

В разрезе бассейнов худшие результаты показали Азово-Черноморский (минус 26,7%, до 16 млн тонн) и Каспийский (минус 26,6%, до 0,5 млн тонн). В Азово-Черноморском бассейне порты Новороссийск, Тамань, Туапсе, Кавказ и Ростов-на-Дону продемонстрировали двузначные темпы падения — от 17,9 до 54,9%.

Балтийский бассейн снизился незначительно — на 1,7% (23,3 млн тонн). Положительную динамику показали Арктический бассейн (рост 9,8%, до 8,2 млн тонн) и Дальневосточный бассейн (рост 4%, до 18,9 млн тонн). Последний вытянул Ванино (+46,9%) и Сабетта (+19,8%).