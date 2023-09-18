Украина готовит иск против трех европейских стран из-за блокирования ее зерна

Уже сегодня Киев хочет подать иск во Всемирную торговую организацию по отношению к Венгрии, Словакии и Польши.

Еврокомиссия отказалась вводить ограничительные меры против экспорта украинского продовольствия после 15 сентября. Эти три страны решили самостоятельно защитить собственных производителей сельхозпродукции от наплыва дешевых товаров с Украины. В правительстве Зеленского считают подобные действия неправомочными.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию институтов ЕС будет проблемой для ЕС в целом», - заявил по этому поводу Тарас Качка, заместитель главы министерства экономики Украины.

Его слова привело издание Politico. По утверждению журналистов, Киеву придется отреагировать на такой недружественный шаг, помимо иска в ВТО, для Польши будет заблокирован ввоз на украинскую территорию ряда товаров, например, фруктов и овощей.