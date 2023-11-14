Украина и Польша не договорились о разблокировании границы

Переговоры между Киевом и Варшавой об открытии границы для украинских перевозчиков не привели к результату, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, польские перевозчики продолжают блокировать три основных КПП на границе – «Ягодин», «Краковец» и «Рава-Русская». Всего на них застряли около 2,3 тысячи грузовиков.

Напряженная ситуация возникла из-за акции протеста польских дальнобойщиков. Они заблокировали пункты пропуска и разрешают проезд только для легковых автомобилей и транспорта с военными и гуманитарными грузами.

Польские перевозчики требуют отменить льготы для украинцев, из-за которых они сами теряют конкурентоспособность. По данным издания Politico, в 2023 году украинские фуры пересекли границу с Польшей около 900 тысяч раз, что впятеро больше прошлогодних показателей.