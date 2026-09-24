Ссоры из-за лая и запаха: эксперт указал на истинную причину

Соседские конфликты из-за домашних животных — тема, знакомая многим: лай, запах, выгул, содержание нескольких питомцев в маленькой квартире. Обычно виноватым назначают животное, но эксперты уверены: истинный источник проблемы всегда кроется в людях. Яков Якубович, эксперт по социально-экономической политике и бывший глава Тверского района, в комментарии RuNews24.ru поделился своим взглядом на природу таких споров.

По его словам, за годы работы он пришел к простому выводу: собака не виновата, что лает, кошка не виновата, что оставляет запахи, а попугай вообще не знает, что его голос кого-то раздражает. Все начинается с человека и его отношения к окружающим.

Почему же тогда конфликты затягиваются на годы? Эксперт объясняет: важно различать нормальную жизнь с животным и ситуацию, когда хозяин перекладывает последствия своего образа жизни на весь подъезд. Если собака иногда лает — это естественно. Если хозяин понимает проблему и пытается ее решить — с этим можно мириться. Но когда человек знает, что его пес часами воет в одиночестве, и ничего не делает, оправдываясь «это же собака», — это уже вопрос уважения к соседям. Та же история с запахами: известен случай, когда соседка держала несколько животных и «проветривала» общий подъезд, просто открывая дверь своей квартиры. Формально — ничего особенного, но фактически десятки людей вынуждены дышать тем, на что они не соглашались.

Возникает закономерный вопрос: где заканчивается право человека жить так, как ему хочется, и начинается право других на комфорт в собственном жилье? Якубович призывает не спешить с диагнозами — причины могут быть разными: неуважение, непонимание последствий или просто привычка, из-за которой человек перестал замечать шум и запах. Но для соседей это неважно: важен сам факт проблемы. Поэтому эксперт выступает за простую последовательность действий: сначала поговорить с хозяином животного, затем договориться о конкретных мерах — уборке, выгуле, времени, звукоизоляции, проветривании. И только если человек отказывается что-либо делать, искать формальные способы воздействия. Проблема в том, что инструментов для решения таких бытовых споров у нас недостаточно. Идея закрепить правила добрососедства обсуждается, но одних правил мало — нужен понятный механизм: кто фиксирует нарушение, кто рассматривает спор, кто принимает решение и кто отвечает за исполнение.

Передавать управляющей организации роль третейского судьи тоже неправильно. УК отвечает за содержание общего имущества, а не за оценку поведения соседей. Эксперт подчеркивает: не хватает культуры совместного решения проблем. Не «я напишу жалобу, пусть государство разбирается», а «давайте сядем и решим, как нам всем жить». Ведь собака действительно не виновата. Но и сосед не обязан каждый вечер слушать ее лай.

Эксперт резюмировал, что конфликты из-за животных — это всегда конфликты между людьми, их представлениями о комфорте, уважении и ответственности. Пока одни перекладывают решение на других, а другие ждут, что кто-то придет и наведет порядок, проблема будет только усугубляться. Единственный путь — договариваться, искать компромиссы и помнить, что за каждым лаем и запахом стоит человек, который либо готов услышать соседа, либо нет. И от этого выбора зависит, превратится ли обычная жизнь с питомцем в многолетнюю войну.

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