Автозавод «Урал» показал будущее: предприятие создаст беспилотный электромобиль к 2030 году

На выставке Comtrans-2026 в Казани стенд автозавода «Урал» оказался одним из самых заметных — грузовики из Миасса выглядят впечатляюще и притягивают внимание посетителей. Однако за сегодняшними машинами, уже готовыми к эксплуатации, скрывается нечто большее: будущее культового отечественного производителя супервнедорожников лежит в самых высокотехнологичных сферах, над которыми уже сегодня работают уральские инженеры. Об этом корреспонденту Авто Mail рассказал генеральный директор АЗ «Урал» Павел Яковлев, раскрыв подробности амбициозных планов предприятия.

По словам Яковлева, беспилотные технологии — не отдаленная фантазия, а направление, которое уже активно применяется и разрабатывается. Серьезные инвестиции вкладываются в это перспективное поле, и у завода есть собственный беспилотник первого и второго поколения. Это автомобиль, предназначенный для работы вне дорог общего пользования, поэтому он использует иной алгоритм: систему координат, ГЛОНАСС и машинное зрение, позволяющее заранее определять препятствия впереди, например овраг. Пока речь идет в большей степени об опытно-конструкторских разработках, но наработки уже существуют. Первую машину, по словам гендиректора, изъездили для отработки алгоритмов, ведь главное в любом беспилотнике — математика.

Однако полностью беспилотный автомобиль появится только тогда, когда завод построит полновесный электромобиль. Причина проста: управление беспилотником завязано на электрические импульсы, которые передаются мгновенно, тогда как реакция двигателя внутреннего сгорания запаздывает. Пневматические тормоза и гидравлическая рулевая рейка также реагируют с задержкой, недопустимой для автономного управления. У электромобиля таких задержек нет. Как только «Урал» создаст свой электромобиль — а это должно произойти к 2030 году — он предложит и беспилотную версию. При этом Яковлев уверен: беспилотники выйдут на бездорожье гораздо раньше, чем на дороги общего пользования. Закрытые территории, карьеры, режимные объекты, где случайное появление человека исключено, станут первой площадкой для внедрения таких машин.

Таким образом, будущее «Урала» — это симбиоз электрификации и автономности. Завод не просто модернизирует существующую линейку, а закладывает фундамент для принципиально нового класса техники, способной работать там, где человеку нет места. И хотя до серийного беспилотного электромобиля еще несколько лет, уже сегодня понятно: бездорожье станет полигоном, на котором уральские инженеры отработают технологии, которые затем, возможно, изменят и облик гражданского транспорта.

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