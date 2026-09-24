Возврат доступа: россиянам рассказали, вернуть доступ к МАХ и «Госуслугам» после удаления

Потеря доступа к мессенджеру «Макс» или забытый пароль, из-за которого перестают приходить коды подтверждения от «Госуслуг», — ситуация неприятная, но, как пояснили в Депинформтехнологий Югры, полностью решаемая. Главное — действовать последовательно и не паниковать. Об этом сообщает ugra-news .

Первым делом необходимо восстановить вход в личный кабинет на портале «Госуслуги». Сделать это можно тремя способами: через Сбербанк Онлайн, если номер телефона на портале совпадает с номером в банковском приложении; через электронную подпись, если она у вас есть; или при личном визите в МФЦ с паспортом. После того как доступ к «Госуслугам» восстановлен, нужно переключить способ подтверждения на СМС — это можно сделать в личном кабинете на портале или в МФЦ. Если система не переключила способ автоматически, стоит сделать это вручную.

Следующий шаг — повторная привязка «Макс». Здесь возможны два сценария. Если вы помните номер телефона, к которому был привязан мессенджер, но не можете войти в профиль, восстановите доступ через функцию «Забыли пароль?». Если же профиль был удален, создайте новый с тем же номером телефона и заново выполните привязку к «Госуслугам». Важно понимать: если не предпринять этих действий, вы рискуете остаться без доступа к государственным сервисам и без связи с теми, кто пользуется «Макс». Это может создать серьезные неудобства, особенно если вы привыкли решать вопросы онлайн.

Итог, к которому подводят специалисты, прост: ситуация хоть и неприятна, но решаема. Главное — последовательно выполнить шаги: восстановить доступ к «Госуслугам», переключиться на СМС-подтверждение и заново привязать мессенджер. Если возникают сложности, всегда можно обратиться в МФЦ — там помогут на каждом этапе. Таким образом, даже потеря пароля или удаление приложения не становятся приговором, если знать четкий алгоритм действий.

Ранее сообщалось, что Путин поручил рассмотреть оплату проезда через «Макс» и биометрию.