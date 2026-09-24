Как не стать жертвой хищника в лесу? Россиянам раскрыли секреты выживания

В России продолжает расти тревожная статистика нападений медведей на людей. Только за последние сутки она пополнилась двумя новыми трагедиями — к 24 сентября число погибших после встречи с хищником достигло 19 человек. Одной из жертв стал известный хоккейный тренер 62-летний Александр Кузьменко, отец форварда «Питтсбурга» Андрея Кузьменко. Среди его воспитанников — Никита Коростелев, Даниил Григорьев и Александр Пелевин. 22 сентября Кузьменко вместе с компанией из семи человек отправился на рыбалку в тайгу Тоджинского района, где действовал запрет на походы в лес. Медведь напал на группу и нанес мужчине тяжелые травмы лица. Пострадавшего санавиацией доставили в больницу Кызыла, но спасти его не удалось. Второй погибший — 73-летний охотник, тело которого обнаружили в районе деревни Ивановское Усть-Кубинского округа Вологодской области.

Почему медведи все чаще выходят к людям? Спасатели «Центроспас-Югория» в беседе с ugra-news объясняют: хищники, вынужденные жить бок о бок с человеком, добывают еду на свалках и помойках. В домах их тоже привлекают продуктовые запасы — звери вскрывают окна и двери, а затем «потрошат» все, что найдут. Присутствие людей не всегда останавливает медведя. Реальную угрозу представляет встреча один на один в лесу, особенно если зверь застигнут врасплох. Медведи любят передвигаться по тропинкам и дорогам, поэтому, чтобы избежать неожиданного сближения, нужно вести себя шумно, громко переговариваться и ходить группой не менее трех человек. Услышав голоса, медведь, как правило, удаляется в более тихое место. Нельзя создавать условия для прикорма: пищевые остатки и мусор следует сжигать. Стоит избегать высокотравья, зарослей, ягодных полянок, кедровников и пойм рек. Отпугивая зверя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя — убить его можно только из оружия крупного калибра.

Каковы последствия таких встреч и как действовать, если они неизбежны? При встрече с медведем ни в коем случае нельзя бежать. Если поблизости нет надежного укрытия, нужно встретить опасность стоя лицом к зверю. Людей, выдержавших атаку таким образом, больше, чем тех, кто пытался спастись бегством. Медведь, при всей кажущейся массивности, очень проворен: в рывке он достигает скорости 60 км/ч с места. Удар передней лапы способен перебить хребет, вырвать ребра или сломать кости черепа лосю, а зубами медведь может прокусить ствол гладкоствольного ружья. Главное — сохранять спокойствие, оставаться на месте или медленно отступать, говорить с медведем нормальным голосом, давая понять, что вы человек. Никогда не поворачивайтесь к зверю спиной. Если медведь слишком близко, лягте и притворитесь мертвым — он попытается вас перевернуть и обнюхать. Не открывайте глаза, не кричите, не двигайте руками. Возможно, вы его не заинтересуете. Медведи боятся резких звуков — свиста, крика, выстрела, громыхания ведрами — и любого неожиданного поведения.

Итог, который подводят спасатели, прост: нежелательной встречи с медведем гораздо проще избежать, чем спасаться от него. Шум, разговоры, звон металла, музыка заставляют лесных жителей заранее удалиться от места вашего появления. Соблюдение этих правил — не трусость, а разумная осторожность, которая может сохранить жизнь. Статистика этого года — 19 погибших — слишком дорогая цена за пренебрежение элементарными мерами безопасности. И если каждый, кто отправляется в лес, будет помнить о них, трагедий станет меньше.

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