Данила Багров стал главным киногероем для россиян: Жаров назвал три черты национального характера

Данила Багров признан главным киногероем для россиян

Общество

Данила Багров из фильма «Брат» в исполнении Сергея Бодрова-младшего признан главным киногероем для россиян. Об этом заявил генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров, сославшись на данные опроса. Его слова приводит издание «Ведомости».

По словам Жарова, респонденты считают, что Багров воплощает три ключевые черты национального характера: справедливость, стойкость и широту души. В 1990-е годы популярность героя объяснялась общественным запросом на справедливость. Сегодня, как отметил глава холдинга, Багров олицетворяет спрос на героя, который верен своим, не проходит мимо чужой беды и действует не ради публичного признания.

Ранее народный артист России Виктор Сухоруков, сыгравший в двух частях «Брата», назвал героя Бодрова-младшего образом эпохи. По его мнению, это не просто человек, а именно образ, который следует рассматривать вне голливудских аналогий, идеологии и политики. Актер подчеркнул, что те, кто усматривает в фильме политический подтекст, ошибаются, поскольку картина отражает само время.

Фильм «Брат» вышел на экраны в 1997 году и с тех пор стал культовым. Образ Данилы Багрова, воплощенный Сергеем Бодровым-младшим, до сих пор вызывает споры и интерпретации, однако, судя по опросу, для большинства россиян он остается главным киногероем.

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