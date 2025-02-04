Большая часть месторождения редкоземельных металлов, в поставках которых заинтересованы США, находится на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом со ссылкой на данные журнала Forbes сообщает украинское агентство УНИАН.

Еще в апреле 2023 года эксперты Forbes оценили общую стоимость полезных ископаемых Украины в $15 трлн. Более 70% месторождений находятся на территории ДНР и ЛНР, ставших частью РФ, а также на территории Днепропетровской области, недалеко от которой ведутся боевые действия.

УНИАН отмечает, что раньше на территории Украины находились крупнейшие в Европе запасы титана и лития.

Ранее сообщалось о том, что власти США рассчитывают, что Украина предоставит им гарантии по поставкам редкоземельных металлов в обмен на военную и финансовую поддержку со стороны Вашингтона.